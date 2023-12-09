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نهاية غير متوقعة لضابط إسرائيلي أهدى ابنته تفجير منزل بغزة.. ذاق من نفس الكأس

كتب:

منى السعيد
06:53 م | السبت 09 ديسمبر 2023
مقتل الرائد إيال مئير بيركوفيتش

مقتل الرائد إيال مئير بيركوفيتش

أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مقتل الرائد إيال مئير بيركوفيتش، ضمن المعارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال القطاع.

الضابط أهدى تفجير منزل بغزة لابنته الصغيرة

كان الرائد الإسرائيلي، إيال مئير بيركوفيتش 28 عامًا، مقاتلا في الكتيبة 699 تشكيل حجي 551، وبث مقطع فيديو خلال العد التنازلي لتفجير أحد المنازل في خانيونس، وعلق عليه قائلا: «هذا التفجير إهداء لأميرتي الصغيرة إيلي في عيد ميلادها الثاني».

وأثار تصرف الضابط الإسرائيلي غضب الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلى أن اشتبك في المعارك الدائرة بالقطاع مع عناصر الفصائل وقتل خلال الاشتباكات.

مقتل وإصابة العشرات لجنود الاحتلال

يأتي هذا بعد إعلان صحيفة يدعوت إحرنوت الإسرائيلية، عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين في الحرب على قطاع غزة بنيران صديقة من جيشهم، إذ قصفت مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي منزلًا في قطاع غزة، كان يتحصن بدخله فرقة من الجنود الإسرائيليين، ما أدى لمقتل أحدهم وإصابة العشرات.

وأضافت الصحيفة، أن هذا الحادث جاء عن غير قصد، إذ وقع الحادث عندما طلبت القوات البرية الإسرائيلية دعمًا من سلاح الطيران ضد الفصائل الفلسطينية، إلا أن الطائرة استهدفت عن طريق الخطأ المبني الذي يأوي الجنود الإسرائيليين.

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بقلم منى السعيد