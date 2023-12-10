فتح 451 لجنة لاستقبال 2.95 مليون ناخب في أسيوط بالانتخابات الرئاسية

فتحت الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية 2024 اللجان الانتخابية بمحافظة أسيوط، في التاسعة من صباح اليوم الأحد، والبالغ عددها 451 لجنة انتخابية بـ402 مقرا انتخابيا موزعين على 15 لجنة عامة بمختلف أنحاء مراكز المحافظة.

الكتلة التصويتية بأسيوط

وحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين بمحافظة أسيوط، نحو 2 مليون و950 ألفًا و21 ناخبًا وناخبة، موزعين على مختلف أنحاء المحافظة، بداية من مركز ديروط شمالا، حتى مركزي صدفا والغنايم شمالا.

وكانت محافظة أسيوط قد أعلنت عن تزويد اللجان الانتخابية بوسائل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية من حيث التهوية الجيدة والمراوح والإضاءة، وتوفر جميع شروط الأمن والأمان بجميع اللجان، وفي مقدمتها الأسوار الخارجية وقربها من المرافق والخدمات العامة والمحيط السكني للناخبين، فضلًا عن توفير سيارات إسعاف متنقلة بكل مقر انتخابي، وأطباء ومسعفين وتوفير أدوية الطوارئ بكل لجنة تحسبًا لأي طارئ.

كما تم تجهيز المقار الانتخابية بمظلات ومقاعد لاستقبال الأعداد الكبيرة من الناخبين ومنع التزاحم على اللجان، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن والمعاقين للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان، وتوفير فرد أمن بكل لجنة لتقديم الخدمات لكبار السن والمعاقين، حرصًا على سلامتهم وتشجيعهم على ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية بسهولة.