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صابرين: المشاركة في انتخابات الرئاسة أمانة من أجل الوطن

كتب:

شروق مراد
08:52 م | السبت 09 ديسمبر 2023
الفنانة صابرين

الفنانة صابرين

قالت الفنانة صابرين، إن الشعب لديه وعي وطني كاف، ومتحد على قلب رجل واحد، إذ لديه الوعي بالمشاركة في انتخابات الرئاسة لصالح الوطن.

وأضافت خلال مداخلتها ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الأحداث التي تدور في العالم مخيفة، والحدود المصرية تحاوطها الكثير من الصراعات، لذا من المهم المشاركة في الانتخابات لأنها أمانة، من أجل الوطن والأجيال القادمة، فكل شخص لديه الحرية في اختيار المرشح الذي يريده.

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بقلم شروق مراد