كتلة الحوار تعلن تأسيس اتحاد الشباب والطلاب

التقى الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار، اليوم، بمجموعة من الشباب الراغب في الانخراط في العمل السياسي والمهتم بتجربة كتلة الحوار وحزب الحوار.

عقد الاجتماع بقاعة الاجتماعات الكبرى «قاعة أحمد لطفي السيد»، بمقر الحزب بالتجمع الخامس بحضور المهندس حسام علي عضو مجلس أمناء كتلة الحوار.

ودار نقاش ودي وبناء للغاية وأظهر امتلاك هؤلاء الشباب لخبرات متنوعة بين الإعلام والصناعة والتعدين والاقتصاد والطب والهندسة والشعر والموسيقى وريادة الأعمال والاستثمار الزراعي والأغذية والاستثمار العقاري والقانون وسلاسل الإمداد.

وتأكد امتلاك هؤلاء الشباب للمهارات القيادية وأغلبهم خريجي جامعات القاهرة وعين شمس والجامعة الأمريكية والألمانية وغيرهم.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق علي تاسيس اتحاد شباب الحوار «الذي يضم جميع أعضاء الحزب من الشباب من كافة تشكيلات الحزب ولجانه وأيضا تأسيس اتحاد للطلبة التابعين لحزب الحوار وتوزيع الشباب على لجان الحزب المختلفة.