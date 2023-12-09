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«الغد» يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات الرئاسة: لرسم مستقبل أفضل

كتب:

محمد أباظة
09:10 م | السبت 09 ديسمبر 2023
سكرتير عام حزب الغد

سكرتير عام حزب الغد

أكد إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، أن إجراء الانتخابات الرئاسية يعد ركنا أساسيا في تطوير الحياة السياسية في مصر، مشيرًا إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات وإدلاء المصريين بأصواتهم في صناديق الاقتراع يتيح الفرصة لرسم مستقبل أفضل لمصر.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وقال سكرتير عام حزب الغد في بيان اليوم، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حق أصيل لكل مصري، كفله له الدستور، موضحا أنه يجب على كل مصري، إعمال حقه وأداء واجبه تجاه دولته الوطنية، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية تشهد تنافسية سياسية ومرشحين من كافة الأطياف السياسية، وحيادية تامة، وجاءت بعد حوار وطني شارك فيه جميع طوائف الشعب المصري، بمختلف توجهاتهم السياسية من أقصى اليمن لأقصى اليسار.

ودعا جموع المصريين، للنزول والمشاركة في الانتخابات، لاختيار المرشح الذي يرونه الأفضل لتطوير الدولة، من يمثلهم خلال الفترة الرئاسية القادمة: «الانتخاب حق وواجب وطني.. انزل شارك - صوتك أمانة - لازم تشارك».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.