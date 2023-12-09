«العربية لحقوق الإنسان» تختتم تحضيرات متابعة الانتخابات الرئاسية 2024

اختتم فريق المنظمة العربية لحقوق الإنسان لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، مرحلة التحضير لمتابعة مجريات التصويت بالانتخابات الرئاسية في الداخل، بداية من الغد الأحد 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر، بموجب الترخيص الصادر للمنظمة بين المؤسسات الدولية المصرح لها بموجب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2023، حيث سيتوزع الفريق على خمسة أقاليم مصرية تضم 15 محافظة، ويتفقد خلالها الفريق 34 لجنة عامة ضمن عينة معبرة على أسس التنوع الجغرافي والحضري.

18 منظمة حقوقية غير حكومية

وشارك في الاجتماع 38 من عضوات وأعضاء فريق المتابعة الدولية بالمنظمة، بينهم 18 من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية (أفرع المنظمة العربية)، وقد حالت ظروف العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية دون قدرة إثنين من أعضاء الفريق من مواطني فلسطين المحتلة على المشاركة.

تناول الاجتماع مراجعة أخيرة لخطة التوزيع وبرنامج التحركات خلال الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والشرقية والدقهلية ودمياط والمنوفية والغربية والإسكندرية والمنيا والفيوم وبني سويف.

وكانت رئاسة الفريق قد زودت المتابعين بمصفوفة وثائق متعلقة بالانتخابات والتشريعات وقوائم المعلومات والخطوط الإرشادية، وذلك خلال الفترة السابقة وخلال الاجتماعات التحضيرية التي جرت بشكل افتراضي خلال الأسابيع الماضية.

شرح الخطوط الإرشادية

ورحب علاء شلبي، رئيس العربية لحقوق الإنسان، بالمتابعين المشاركين، وخص بالشكر الزميلات والزملاء القادمين من خارج مصر للمشاركة في هذه المهمة، والشكر أيضًا لمن تمكنوا من المساهمة في متابعة مجريات التصويت بالخارج في دولهم خلال الأسبوع الماضي.2 / 2

وعرض محمود قنديل، عضو مجلس الأمناء (والمشرف على غرفة العمليات المركزية بمقر الأمانة العامة للمنظمة) شرحًا موجزًا للخطوط الإرشادية، وقدم ردودًا على بعض الاستفسارات الفنية والموضوعية.

وتتوجه الفرق الإقليمية الخمسة خلال الساعات القليلة المقبلة إلى الأقاليم المكلفين بزيارتها، وتعمل الفرق بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية، والتي ستتولى توثيق المعلومات وتصنيفها على مدار الساعة، بمساعدة طاقم متخصص، ومساهمة البعض من خريجي المرحلة الثانية في برنامج بناء القدرات المهنية بأكاديمية المنظمة العربية لحقوق الإنسان.