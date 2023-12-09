تفاصيل إعادة اعتقال أسير فلسطيني محرر.. لم يخضع لتهديدات الاحتلال الإسرائيلي

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الطفل الأسير المحرر يوسف الخطيب بعد أقل من أسبوعين من الإفراج عنه في صفقة تبادل المحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، وهو الأمر الذي أفضى لشيء عجيب.

قوات الاحتلال تعيد اعتقال أسير محرر

كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت اعتقال الفتى الأسير المحرر يوسف الخطيب في مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا، بتهمة إلقاء الحجارة على الجنود خلال عمليات اعتقال عشوائية للفلسطينيين.

وأضافت الصحيفة أن على الرغم من تحذير وتهديد الخطيب قبل إطلاق سراحه مباشرة بألا يقوم بأي أفعال ضد جيش الاحتلال، إلا أنه ألقى الحجارة على الجنود، وأكدت وسائل إعلام محلية أنّ قوات الاحتلال اعتدت عليه بالضرب خلال إعادة اعتقاله فجر السبت.

ماذا حدث للأسير يوسف الخطيب؟

بعد 24 ساعة من اعتقال الفتى يوسف الخطيب أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلية عن الفتى، بسبب وجود شرط في صفقة تبادل المحتجزين أكدت عليه الفصائل الفلسطينية وهي عدم تفعيل آلية إعادة اعتقال الأسرى لأي سبب.

يذكر أن وسائل إعلام فلسطينية كشفت لها مصادر محلية في الضفة الغربية أنّ قوات الاحتلال شنّت حملات اقتحامات واسعة، فجر السبت، في مناطق متفرّقة من مدن الضفة الغربية ومخيماتها.