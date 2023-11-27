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نادي الأسير الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل اعتقلت 63 سيدة منذ 7 أكتوبر

كتب:

مريم جاد
10:45 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
أمجد النجار المتحدث الإعلامي باسم نادي الأسير الفلسطيني

أمجد النجار المتحدث الإعلامي باسم نادي الأسير الفلسطيني

قال أمجد النجار المتحدث الإعلامي باسم نادي الأسير الفلسطيني، إن اليوم هو يوم مفصلي، فإذا لم يتم الإفراج عن الأسيرات سيكون تهديدًا لشروط الهدنة، مؤكدًا أنه تم اعتقال 63 سيدة فلسطينية منذ السابع من أكتوبر.

الإفراج عن 30 أسيرة

وأضاف النجار، خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه تم الإفراج عن 30 أسيرة، ومتبقٍ 6 أسيرات، منهن طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، وأم وضعت مولودها قبل الاعتقال بأيام قليلة.

إسرائيل اشترطت عدم الإفراج عن الأسرى المعتقلين بعد 7 أكتوبر

وشدد على أن الاحتلال شنّ عددًا من حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، سواء بين النساء أو الأطفال أو الرجال، مشيرًا إلى أن حكومة إسرائيل اشترطت عدم الإفراج عن الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.

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بقلم مريم جاد