انطلاق التصويت بـ184 لجنة بالإسماعيلية في أول أيام الانتخابات الرئاسية

انطلقت أول أيام الانتخابات الرئاسية في محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، مع بدء توافد الناخبين على اللجان في الأحياء والمراكز المختلفة.

وشهد محيط اللجان في محافظة الإسماعيلية، انتشار الأقوال الأمنية، لتأمين العملية الانتخابية، مع تفعيل الطوارئ، وربط غرف العمليات الفرعية بالغرفة الرئيسية للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان محافظة الإسماعيلية.

فتح 184 لجنة انتخابية في الإسماعيلية

وانطلقت الانتخابات الرئاسبة بالإسماعيلية داخل 184 لجنة، موزعة على 10 لجان عامة في أحياء ومراكز الإسماعيلية، لاستيعاب تصويت 963 ألفا و273 ناخب وناخبة من أبناء المحافظة، إلى جانب 10 لجان للمغتربين.

ووُزعت اللجان بواقع 7 لجان في حي أول، و28 لجنة في حي ثان، و14 لجنة في حي ثالث، و23 لجنة في مركز إسماعيلية، فيما تم الانتهاء من تجهيز 184 مقرا انتخابيا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ضمت 23 لجنة في مركز أبو صوير، و13 لجنة في مركز القصاصين، و14 لجنة في مركز التل الكبير، و19 لجنة في مركز القنطرة غرب، و9 لجان فرعية في مركز القنطرة شرق، و34 لجنة في مركز فايد.

وأعدت محافظة الإسماعيلية، أماكن بديلة لدخول وخروج الناخبين في أوقات الذروة، مع زيادة الإقبال على العملية الانتخابية، وتوفير أماكن انتظار جيدة التهوية ومريحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتوفير كراسي متحركة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.