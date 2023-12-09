عالم روسي يحذر من تطور نوع إنفلونزا شهير: قد يتحول لوباء شديد الخطورة

في الساعات الماضية، حذر عالم المناعة الروسي نيقولاي كريوتشكوف، من إنفلونزا الطيور، قائلًا إنها المرشح الرئيسي لوباء جديد شديد الخطورة، بسبب تطورها الخطير، الذي يمنحها القدرة على الانتقال من شخص لآخر، ما أثار الذعر بين الناس، ليبدأ الاهتمام بعدها بمعرفة أعراض إنفلونزا الطيور، وطرق الوقاية منها، وحقيقة تطور إنفلونزا الطيور، الذي أثار به العالم الروسي الذعر بين الناس.

تحذير من تطور إنفلونزا الطيور

حذر العالم نيقولاي كريوتشكوف، في حديث لموقع «Lenta.ru»، من تطور إنفلونزا الطيور، موضحا أن العدوى علميًا لا تنتقل من شخص لآخر، لكن من المحتمل حدوث تطور جديد للفيروس، ويصبح انتقال العدوى من شخص لآخر أمرًا سهلًا، بالإضافة إلى ذلك زاد في السنوات الأخيرة، اختراق الحاجز بين الأنواع المختلف للإنفلونزا، وتسجل مثل هذه الحالات غالبا في مزارع تربية الدواجن، مع وجود زيادة مستمرة في أعداد المصابين، ما يدل على تطور عدوى الإنفلونزا.

وأضاف «كريوتشكوف»، قائلًا: «المشكلة هي أن السكان ليسوا مستعدين لأنماط فيروسية جديدة، ولا توجد مناعة مسبقة وكقاعدة عامة، تعتبر الأنماط الجديدة قاتلة ومسببة للأمراض، مقارنة بتلك المألوفة لنا بالفعل، لذلك عندما يبدأ الانتشار النشط للعدوى، ستكون عواقبه أكثر خطورة من الإنفلونزا المعتادة».

ويعتقد «كريوتشكوف» أن إنفلونزا الطيور، السبب الرئيسي للعدوى التي يمكن أن تسبب وباء عالميا جديدا، لأن اختراق الحاجز بين الأنواع أمر لا مفر منه، ويمكن أن يحدث قريبا، وكان قد أعلن سابقا عن تفشي سلالة جديدة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور H5N1 في مزرعة دواجن في بلجيكا، وللوقاية من الوباء اضطر المختصون إلى ذبح أكثر من 20 ألف دجاجة.

تحور إنفلونزا الطيور ليس بعيدا

في تصريحات لـ«الوطن»، أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة ورئيس هيئة المصل واللقاح سابقًا، أن إنفلونزا الطيور طبيًا تنتقل من الطيور للإنسان ولا تنتقل من إنسان لإنسان، والخوف والحذر من حدوث تحور لها وتبدأ في الانتقال بين البشر، وحتى الآن لم يحدث لكنه ليس بعيدًا: «العلماء حذروا من وجود تطور لإنفلونزا الطيور في بعض الطيور والحيوانات، ممكن تنتقل للبشر ومن البشر للبشر تاني، لكن كل ديه لسه دراسات محصلش منها حاجة لحد دلوقتي».

أعراض إنفلونزا الطيور

بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، فإن أعراض إنفلوانزا الطيور، كالتالي:

- حمى.

- التهاب الحلق.

- سعال.

- صداع.

- آلام العضلات.

- يمكن أن تحدث التهاب العين.