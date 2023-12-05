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وكيل «رياضة الدقهلية» يلتقي سفراء «درع يحمي ويصون» لتوعية النشء

كتب:

آية حسنين
11:39 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رياضة الدقهلية

رياضة الدقهلية

التقى الدكتور أيمن ربيع، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بالطلائع الممثلين للمحافظة في برنامج «درع يحمي ويصون»، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة لتوعية النشء بالأفكار والمفاهيم الخاطئة التي تنتشر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وأشاد «ربيع»، خلال اللقاء الذي عقد بأحد فنادق القاهرة، بالجهود التي يبذلها الطليع فارس أشرف من مركز شباب برمبال، والطليعة هدى الشحات من مركز شباب البهوفريك، في نشر الوعي والثقافة بين أقرانهم وأولياء أمورهم.

تدريب الطلائع على مواجهة التحديات

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تدريب الطلائع على مواجهة التحديات التي تواجه تربية الأطفال في الوقت الحاضر، وتعليمهم طرق التنشئة الإيجابية والحماية من المخاطر التي تهدد سلامتهم وأمنهم، وتزويدهم بمهارات الإسعافات الأولية والتعامل مع حالات الطوارئ.

وأضاف أن الطلائع المشاركين في البرنامج تم اختيارهم من خلال اختبارات علمية ونفسية أجراها أساتذة متخصصين من وزارة الشباب والرياضة، وأنهم سيكونون سفراء للمحافظة في نشر القيم والمبادئ السامية بين أفراد المجتمع.

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بقلم آية حسنين