«رياضة الدقهلية» تطلق قافلة إعلامية لمحو الأمية وتعليم الكبار

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، انطلاق القافلة الإعلامية لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون بين إدارة شباب دكرنس مع الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع الدقهلية، إدارة دكرنس بمركز شباب أشمون الرمان، اليوم الثلاثاء، 5 ديسمبر 2023، في إطار التعاون بين الشباب والرياضة بالدقهلية والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم تعليم الكبار بالدقهلية.

فعاليات قافلة إعلامية لمحو الأمية بالدقهلية

وأوضحت عثمان في بيان لها أن القضاء على الأمية في محافظة الدقهلية يعني القضاء على البطالة والفقر والمرض، وكل مسببات التخلف في المجتمع: «لأننا نريد لأوطاننا أن تصبح في المقدمة، لابد أن نعمل معا للقضاء على الأمية»، لأن كل الدول المتقدمة لم تصل إلى هذه المكانة إلا بعد أن نشر العلم بين أبنائها صغارا وكبارا.

وأضافت أن الجهود الرسمية مهما كانت قوية لن تستطيع التأثير وحدها دون مشاركة بقية أفراد المجتمع، لأن الأمية تعني فقدان الشخص احترامه لذاته، فهو يرى نفسه أقل من الآخرين: «هذا الشخص هو بلا شك أحد المحيطين بك، ويمكنك أن تساعده في أن يصبح أفضل»، ولأن الأمية تعني حرمان المجتمع من إسهامات وإضافات الكثير من المبدعين، والقضاء عليها، ومحو الأمية يعني إعادة دور هؤلاء، وعدم تهميشهم.