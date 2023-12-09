نبيلة عبيد: «رجعت مصر مخصوص علشان أشارك في انتخابات الرئاسة»

أكدت الفنانة نبيلة عبيد، أنها ستشارك في الانتخابات الرئاسية، وستمارس حقها وواجبها الدستوري، لافتة إلى أنها عادت من خارج مصر إلى أرض الوطن خصيصًا للمشاركة والإدلاء بصوتها في أول يوم من أيام الانتخابات، والتي ستنطلق غدًا الأحد.

وقالت «عبيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «90 دقيقة»، والمُذاع على شاشة «قناة المحور»: إن ما يحدث خارجيا يكشف استقرار مصر مصر، متابعة: «علينا أن نتحمل لأجل بلدنا».

وتجرى غدًا الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتي التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.