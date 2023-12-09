رئيس وكالة الفضاء المصرية: بدأنا استقبال الصور من «مصر سات 2»

اكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعي المصري الذي جرى إطلاقه الاثنين الماضي لخدمة أهداف التنمية المستدامة «مصر سات 2» يعمل بكفاءة لليوم السادس على التوالي منذ استقراره في مداره، وحاليا في مرحلة الاختبارات التجريبية والتي ستستمر لمدة 3 أشهر منذ انطلاقه.

استقبال عدد من الإشارات والصور

وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم استقبال عدد من الإشارات والصور للقمر الجديد، موضحا أن الصور المأخوذة جيدة جدا، لافتا إلى أن الاتصال مستمر بشكل جيد مع القمر الجديد.

استكشاف الثروات المعدنية

و الجدير بالذكر أن القمر الصناعي مصر سات 2، يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الزراعة، استكشاف الثروات المعدنية، تحديد مصادر المياه السطحية، ودراسة تأثيرات التغير المناخي على البيئة بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري، فضلاً عن تعزيزه لدور مصر الريادي من خلال توفير البرامج التدريبية الهادفة لتأهيل الكوادر المتخصصة في القارة الإفريقية والشرق الأوسط وإمدادها بالبيانات الفضائية.