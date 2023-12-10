فتح 235 لجنة انتخابية وتوافد المواطنين على صناديق الاقتراع بمطروح

فتحت اللجان أبوابها لانطلاق العملية الانتخابية بمطروح في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، في أول أيام الانتخابات داخل مصر، وتستمر على مدار 3 أيام، لاختيار رئيس مصر القادم.

انتظام 235 لجنة انتخابية في مطروح

وانتظمت لجان انتخابات الرئاسة على مستوى محافظة مطروح البالغ عددها 235 لجنة انتخابية فرعية من خلال 168 مقرا انتخابيا منتشرة على مستوى مدن مطروح الثمانية الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، بالإضافة إلى مدينة سيوة.

ويتوافد الناخبون من أهالي مطروح للتصويت على اللجان الانتخابية منذ اللحظة الأولى من فتح اللجان وبدء عملية الاقتراع حرصا على المشاركة في انتخابات الرئاسة في جميع مدن المحافظة.

غرفة عمليات محافظة مطروح

ويتابع محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، لجان الانتخابات والعملية الانتخابية على مستوى المحافظة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة الوطني بالمحافظة، كما يجري استقبال استفسارات المواطنين حول أماكن اللجان والرد على جميع استفساراتهم من خلال غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن بنطاق المحافظة.