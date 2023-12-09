سامح مهران يفوز بجائزة «صلاح القصب» للإبداع المسرحي 2023

حصل الدكتور سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، على جائزة «صلاح القصب» للإبداع المسرحي في دورتها الخامسة، والتي أقيمت على هامش فعاليات النسخة الرابعة والعشرين من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، بحضور عدد من المسرحيين الكبار، وذهبت الجائزة أيضًا لكل من منى نور الدين من تونس، وحكيم حرب من الأردن.

مهران: فوزي بالجائزة شرف كبير

وعلّق سامح مهران على حصوله الجائزة قائلًا: «فوزي بجائزة تحمل اسم قامة مسرحية كبيرة مثل الدكتور صلاح القصب، شرف كبير لأنها تحمل اسم مبدع لا تكفيه الكلمات، فقد أخرج العديد من الأعمال المهمة، فهو فنان متعدد الوظائف وأستاذ في كلية الفنون بجامعة بغداد، وتخرج على يده العديد من الطلاب، ونال العديد من التكريمات من بينها تكريم في المسرح التجريبي في عام 2006».

معلومات عن جائزة صلاح القصب

وتمنح جائزة المسرحي الكبير صلاح القصب لتكريم المسرحيين في مجالات الكتابة والإخراج والتمثيل، ومُنحت لأول مرة عام 2018، وهي جائزة تمنح تقديرا وتثمينا لشخصية عربية أو مؤسسات أو هيئات ثقافية أو فنية أو إدارية، حققت حضورا وتميزا في ارتقاء الذائقة الجمالية وفتح فضاءات جديدة لديمومة الحراك المسرحي العربي، ويتم الترشح للجائزة عن طريق إحدى المؤسسات أو الهيئات الثقافية أو الفنية أو يتم الترشيح من قبل الأمانة العامة للجائزة، وتضم الأمانة العامة للجائزة في عضويتها شخصيات ثقافية وفنية وأكاديمية، لها إنجازات مؤثرة في رسم وتوجيه مشهد الحياة الثقافية والفنية العربية الراهنة.