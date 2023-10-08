سامح مهران يترأس لجنة تحكيم الدورة الثانية من مهرجان البحرين المسرحي

أعلن اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين عودة مهرجان البحرين المسرحي بنسخته الثانية بعد انقطاع، والذي يحمل اسم الناقد الراحل الدكتور إبراهيم غلوم، وجر اختيار الدكتور سامح مهران من مصر لرئاسة لجنة التحكيم، على أن تضم اللجنة عضو من كل مسرح داخل دولة البحرين الشقيقة.

تكريم عدد من الشخصيات المهمة في المهرجان

يكرم المهرجان عددا من الشخصيات المهمة في مجال المسرح وهم، الفنان خليفة العريفي، الفنان عبد الله السعداوي والفنان عبد الله يوسف.

وأكد الفنان عبد الله ملك، رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات المسرحي، خلال مؤتمر صحفي، أن المهرجان يتزامن مع احتفالية يوم المسرح البحريني 4 نوفمبر، ويستمر بعدها إلى الختام في تاريخ 10 من نفس الشهر.

وأشار إلي إقامة ورشة تدريبية تحت إشراف الفنان الجزائري شيخ عقباوي، بهدف إنتاج جيل من الشباب مُلم بقواعد المسرح ودروسه.

وأضاف مدير المهرجان، المخرج محمد الحجيري، أن جميع الفرق المسرحية الأهلية ستكون مشاركة في المهرجان، وهم مسرح أوال عن مسرحية «أجسام وألوان»، مسرح الصواري عن مسرحية «طفل زائد عن الحاجة»، مسرح جلجامش عن مسرحية «صمت عشتار»، مسرح الريف عن مسرحية «عند الضفة الأخرى»، مسرح البيادر عن مسرحية «همس».

المهرجان يضم ندوة فكرية

وقال رئيس لجنة التدريب و التطوير، الفنان عادل شمس، إن المهرجان سيضم ندوة فكرية بعنوان «المسرحيون والدعم المسرحي والمجتمعي» يقدمها مسرحيون من مختلف أنحاء الوطن العربي، وهم الدكتور راشد نجم مملكة البحرين، الدكتور عباس القصاب مملكة البحرين، سعيد السيابي سلطنة عمان، سلطان النو المملكة العربية السعودية، الدكتور سامح مهران من مصر وعقباوي الشيخ الجمهورية الجزائرية.

وأعلن رئيس اتحاد المسرحيين عبد الله ملك أنه يجرى تدشين إصدار كتابين كنتاج للمهرجان في نسخته الأولى وهما كتاب «حصاد مهرجان البحرين المسرحي الأول» وكتاب «النصوص المسرحية (مسابقة التأليف المسرحي)»، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من المهرجان الحرص على جودة الإنتاج المسرحي البحريني والنهوض به أكثر لتقديم منتوج مسرحي عالي.