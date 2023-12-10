فتح لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ

بدأت عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ، والتي انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام، 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

أعداد الناخبين في كفر الشيخ

بينما أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان صحفي، أن الأعداد التي لها حق التصويت بلغت نحو مليونين و339 ألفا و800 ناخب، موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مقار انتخابية بإجمالي 524 لجنة فرعية، كما تم تخصيص عدد 5 لجان فرعية للوافدين من خارج كفر الشيخ.

بينما تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين من الناخبين على الخط الساخن«114، و0473220792»، من خلال التليفون الأرضي أو التليفون المحمول.

توفير الخدمات والاستعلام عن لجنتك

كما أشار محافظ كفر الشيخ إلى توفير كل الخدمات العامة بمحيط لجان الانتخابات الرئاسية، وإعلان حالة الاستعداد في كافة ربوع المحافظة، وبجميع القطاعات الحكومية الصحية والخدمية منه.

وكانت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية وفرت طريقة للاستعلام عن اللجنة الانتخابية بسهولة من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالرقم القومي.