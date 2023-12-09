محافظ كفرالشيخ يتفقد تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تجهيزات عدد من اللجان وأماكن انتظار الناخبين وتجهيزها بالمقاعد اللازمة، وكذلك مكان مبيت التأمين، والإضاءة، ومصدر كهرباء احتياطي، ومراجعة أعمال الصيانة والتأكد من وجود حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق، وغيرها من الخدمات والتجهيزات، مشددا على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن لتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتهاء من تجهيز جميع مقرات الناخبين

قال محافظ كفرالشيخ، في بيان، اليوم السبت، إن المحافظة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال مليوني و339 ألف و800 ناخب في العرس الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية 2024، من خلال 14 لجنة عامة و508 مركزا انتخابيا، في 524 لجنة فرعية، تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات.

وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى، بالمستشفيات ووحدات الإسعاف، وكذلك على نطاق مجالس المدن، ومياه الشرب، والكهرباء، وذلك أثناء التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وسهلت اللجنة العليا للانتخابات عملية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية، عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومي «اضغط هنا».