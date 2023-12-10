انطلاق الانتخابات الرئاسية في 82 لجنة بمدن البحر الأحمر.. 6 لجان للمغتربين

استقبلت اللجان الانتخابية في البحر الأحمر، وعددها 82 لجنة، موزعة على مدن المحافظة، الناخبين في أجواء احتفالية، ووسط إجراءات أمنية مشددة.

وبلغ عدد الناخبين في محافظة البحر الأحمر 321 ألف ناخب، بالإضافة إلى المغتربين

وأعرب الناخبون عن حرصهم على المشاركة في الانتخابات، واختيار رئيسهم القادم، مؤكدين على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، باعتبارها واجباً وطنياً.

رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر

وكشف المستشار على أبو بكر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 في تصريحات لـ«الوطن»، جاهزية المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين تحت إشراف قضائي كامل من جميع الهيئات القضائية، مؤكدا أن مشاركة المواطنين واجب وطني مشيرا إلى تشكيل لجنة لمتابعة ضوابط العملية الانتخابية على نطاق لجان مدن محافظة البحر الأحمر.

لجان المغتربين في البحر الأحمر

وأشار أحمد الدقاق أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر،إلى أن المحافظة تضم 6 لجان مغتربين لجنة برأس شقير شمال محافظة البحر الأحمر، ولجنة في مدرسة الثانوية الصناعية البحرية بمدينة سفاجا ولجنة في بورتو غالب في مرسى علم و3 لجان في الغردقة بمدارس الجوهرة التجريبية ومدرسة رجاك، ومدرسة القديس يوسف.

الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر

قال أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن عدد الناخبين بالبحر الأحمر يبلغ 321778 ناخبا في 82 لجنة بمدن البحر الأحمر في رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين.