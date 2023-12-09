طوارئ فى المحافظات.. حملات نظافة وتمشيط وغرف عمليات للمتابعة وخطة للتأمين الطبي

أعلنت دواوين المحافظات حالة الطوارئ، ورفعت درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات، استعداداً لانطلاق الانتخابات الرئاسية، إذ تبدأ عملية التصويت بدءاً من صباح اليوم 10 ديسمبر وتستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل.

283 مقراً انتخابياً فى 10 دوائر تستقبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع بـ«الفيوم»

وأعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، جاهزية المحافظة لاستقبال الانتخابات الرئاسية، إذ تابع مقار اللجان الانتخابية بمختلف المراكز من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين.

وقال الدكتور محمد التونى معاون المحافظ والمتحدث الرسمى للمحافظة، فى تصريحات لـ«الوطن»، إنّ محافظة الفيوم تضم 283 مقراً انتخابياً فى 10 دوائر انتخابية بمختلف مراكز المحافظة، مؤكداً اكتمال التجهيزات فى اللجان كافة، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى.

وذكر أنّ المحافظة شكّلت لجنة عليا للانتخابات إلى جانب غرفة عمليات مركزية وفرعية فى مختلف الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية وذلك للتدخل الفورى حال حدوث أى مشكلة، وتذليل أى عقبات قد تعرقل سير العملية الانتخابية.

وشدد على أنّ محافظ الفيوم وجّه رؤساء المجالس والمدن والوحدات المحلية، بتكثيف أعمال النظافة بمحيط وداخل اللجان الانتخابية فى المراكز والقرى، حفاظاً على المظهر الحضارى اللائق، فضلاً عن تيسير الحركة المرورية على الطرق المؤدية من وإلى المقار، ورفع الإشغالات من الطرق الرئيسية والميادين، مع توفير الأجواء الملائمة للناخبين، ليتمكنوا من أداء واجبهم الوطنى بسهولة ويسر.

توزيع سيارات الإسعاف على اللجان فى «كفر الشيخ» للتعامل الفورى حال حدوث أى طارئ وقت إجراء التصويت

وفى كفر الشيخ، أعلن المحافظ اللواء جمال نور الدين، إنهاء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، ورفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، لافتاً إلى أن مليونين و339 ألفاً و800 ناخب لهم حق التصويت موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مراكز انتخابية فى 524 لجنة فرعية، بينها 5 لجان فرعية للوافدين من محافظات الجمهورية.

وأوضح أن مديرية الصحة وضعت خطة للطوارئ، تضمنت توزيع سيارات الإسعاف على المقار الانتخابية للتعامل الفورى فى حالة حدوث أى طارئ، كما وجّه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة، ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولاً بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع الكفاءة والإنارة والنظافة بها، مشيراً إلى أنّ غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن تُتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، وتتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم.

وكلّف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، من خلال سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بشكل يُحقق الأمان واليسر للمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم، مع اختيار الأدوار الأرضية لمقار اللجان المخصصة لكبار السن وذوى الهمم، واستعمال الأثاث المدرسى لتسهيل انتظار الناخبين، والتأكد من جاهزية جميع مراكز الاقتراع من حيث «النظافة، والعبارات المسيئة، ووسائل الإطفاء، والمولدات، والإعاشة لقوات التأمين، وخطة الإسعاف، والمظلات».

كما وجّه محافظ كفر الشيخ، تعليماته لمسئولى الكهرباء بتوفير مولدات بكل مركز عام انتخابى، مع وجود جميع الفنيين وأطقم الصيانة بجوار المقار الانتخابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع تكليف الحماية المدنية والمفرقعات بتمشيط اللجان الانتخابية قبل تسلمها، ومراجعة وسائل الإطفاء بالمقار الانتخابية.

وفى الدقهلية، تفقد المحافظ الدكتور أيمن مختار، الاستعدادات النهائية للانتخابات من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة للتأكد من جاهزية الشبكة لمتابعة العملية الانتخابية، ووجّه بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات المركزية وغرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وغرف عمليات المراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أى مشاكل أو معوقات وحلها على الفور مع جميع الجهات المختصة مع ضرورة رفع درجة الاستعداد فى جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية.

وأكد أنّ الشبكة الوطنية بالمحافظة، يجرى ربطها بمنظومة كاميرات تحتوى على 176 كاميرا بينها 90 كاميرا ثابتة و86 كاميرا متحركة لربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات «الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية»، بمركز الشبكة بالمحافظة لتلقى بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين والتعامل السريع معها لتفادى تفاقم الأزمات تمهيداً لربطها بمركز التحكم المركزى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالقاهرة، كما تفقد محافظ الدقهلية، الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 من داخل مقار عدد من اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة.

وشهدت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد القصوى، خلال جولات ميدانية لرؤساء الأحياء على اللجان الانتخابية للاطمئنان على مدى جاهزيتها، وكلف المحافظ اللواء عبدالمجيد صقر، القيادات التنفيذية بالالتزام بتنفيذ كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضارى مشرف، وتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية بالأحياء ومديريات الخدمات.

فيما أعلنت مديرية الصحة، حالة الطوارئ بمختلف المستشفيات والقطاع الطبى بالكامل خلال أيام الانتخابات والتنسيق مع باقى الجهات، وتفقد المحافظ مقار اللجان الانتخابية داخل عدد من المدارس، مشدداً على ضرورة توفير مقاعد انتظار داخل المدارس أو أمامها للناخبين، مناشداً المواطنين المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية لنصنع ملحمة وطنية يتحدث عنها العالم، ليعلموا ويدركوا مدى وعى الشعب المصرى من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وطنهم، ووجّه بالتنسيق الكامل بين وكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لتوفير كافة احتياجات اللجان اللوجيستية وتذليل جميع العقبات، بالإضافة إلى تجهيز غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

«الهجان» يدعو أهالى القليوبية للمشاركة ومباشرة حقهم الدستورى فى اختيار الرئيس

وأجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولات لتفقد لجان الانتخابات، للوقوف على جاهزيتها واطمأن على توافر التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، مشيراً إلى تجهيز 365 مركزاً انتخابياً و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، بينها عدد 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة 3 ملايين و512 ألفاً و682 ناخباً وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

ودعا «الهجان» جموع شعب القليوبية إلى النزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، مؤكداً تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الانتخابات على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى فى حالات الطوارئ والأزمات وكذا استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية، مؤكداً أن المحافظة وأجهزة الدولة كافة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

4 ملايين و699 ألفاً و932 ناخباً وناخبة لهم حق التصويت فى 980 مركزاً انتخابياً بـ«الشرقية»

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تجهيز مقار اللجان الانتخابية بكل القرى والمراكز، وتزويدها بجميع الاحتياجات اللازمة لعملية التصويت، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الناخبين 4 ملايين و699 ألفاً و932 ناخباً وناخبة لهم حق التصويت فى 980 مركزاً انتخابياً بنطاق دوائر المحافظة، معلناً رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتحديد نقاط تمركز سيارات الإسعاف وتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ وخط تليفون وتجهيز أماكن مبيت قوات التأمين وإنشاء مظلة أمام كل مركز انتخابى لحماية الناخبين تحسباً لسقوط أمطار، وكذلك توفير مقاعد انتظار للناخبين وكراسى متحركة لكبار السن وذوى الهمم.

ولفت إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحى لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الـ24 ساعة، وذلك خلال أيام الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الفترة من 10-12 ديسمبر 2023 لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فى أسرع وقت، مشدداً على أهمية تحفيز المواطنين على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لإرسال رسالة للعالم بأن شعب مصر لديه من الوعى والحس السياسى ما يدفعه لاختيار رئيسه واستكمال المشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة التى نحلم بها، مشيراً إلى ضرورة تعبير الانتخابات عن إرادة مصرية حقيقية للتصدى للمؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن الغالى مصر.

محافظ الدقهلية يتابع الاستعدادات النهائية من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام.. وجولات ميدانية لرؤساء أحياء السويس للتأكد من جاهزية اللجان.. والمحافظ يشدد على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية