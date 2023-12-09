موعد صرف السكر الحر لأصحاب بطاقات التموين.. كمية محددة بـ27 جنيها

تبدأ منافذ بقالي التموين والبالغ عددها 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهورية، صرف السكر الحر المخصص للمواطنين حاملي بطاقات التموين، وفقا لما أقره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بصرف السكر الحر على بطاقة التموين، بحصص إضافية على السكر المدعم.

موعد صرف السكر الحر لأصحاب بطاقات التموين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موعد صرف السكر الحر لأصحاب بطاقات التموين، بداية من الاثنين المقبل، كما حددت أيضا الكمية المسموح شرائها من السكر الحر والمضافة على أكياس السكر المدعم المستحق للبطاقة، وتشمل الكمية المتاح الحصول عليها التالي:

- إتاحة شراء كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد بسعر 27 جنيها.

- إتاحة شراء 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يصل عددها إلى 4 أفراد فأكثر بسعر 27 جنيها.

استقرار سعر السكر في التموين

واستقر سعر سكر التموين المدعم المخصص لحاملي البطاقات، إذ يتم صرفه حتى الآن ضمن السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023 بسعر 12.60 جنيه، ويتم خصم قيمته من قيمة حصة الدعم المخصص للبطاقة، بكمية محددة لكل أسرة من خلال صرف كيس سكر لكل فرد على البطاقة وبحد أقصى 6 أكياس سكر للبطاقة الواحدة.

وتضخ وزارة التموين من خلال مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يوميا ما يقرب من 10 آلاف طن من السكر لفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ من أجل توفير السكر الحر للمواطنين بسعر مخفض 27 جنيها سعر الكيس المعبأ وزن كيلوجرام.