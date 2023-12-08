كم تبلغ حصة السكر على بطاقة التموين؟.. اعرف قرار الحكومة

أقر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، صرف السكر على بطاقة التموين، بحصص إضافية وزيادة من السكر المدعم المخصص للمواطنين حاملي بطاقات التموين من منافذ البقالين، وذلك بداية من يوم 11 ديسمبر الجاري، مع تحديد الكمية المسموح شراؤها.

سعر السكر على بطاقة التموين

ومن المقرر زيادة صرف عدد أكياس السكر على بطاقة التموين، من خلال إتاحة السكر الحر بسعر 27 جنيها بتحديد كمية الأكياس المسموح شراؤها إضافةً على حصة السكر المدعم والمحدد لبطاقة التموين كالتالي:

- إتاحة شراء 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد بسعر 27 جنيها.

- إتاحة شراء 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يصل عددها إلى 4 أفراد فأكثر بسعر 27 جنيها.

حصة بطاقة التموين من السكر المدعم

فيما نوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استقرار سعر سكر التموين المدعم الذي يتم صرفه بسعر 12.60 جنيه ويتم خصم قيمته من قيمة حصة الدعم المخصص للبطاقة، وتحدد وزارة التموين حصة بطاقة الأسرة من السكر التمويني، وهي «صرف كيس سكر لكل فرد على البطاقة وبحد أقصى 6 أكياس سكر للبطاقة الواحدة».

وتوفر وزارة التموين السكر الحر لأي مواطن لا يمتلك بطاقة تموينية من خلال المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع على مستوى الجمهورية، وتتيح المجمعات لكل مواطن شراء عدد 2 كيس سكر لكل مواطن بدون بطاقة تموين.