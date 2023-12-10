فتح اللجان الفرعية بمحافظة قنا وبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية

فتحت اللجان الانتخابية، في محافظة قنا أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، وبدأت عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر إجراؤها على مدار 3 أيام، لاختيار رئيسا لجمهورية مصر العربية.

وتسلم القضاة المسؤولون عن اللجان الفرعية والعامة في محافظة قنا، والموظفين المكلفين، أعمالهم قبل بدء عمليات التصويت، دون وجود عوائق تذكر.

وتشهد المقار الانتخابية واللجان الفرعية عمليات تأمين من الخارج والداخل كما هو مقرر في كل استحقاق انتخابي.

لجان المغتربين بقنا

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية في مصر، حددت 6 لجان للمغتربين في محافظة قنا بينهم لجنيتن فرعيتين في مدينة قنا، و2 في مدينة نجع حمادي، وواحدة في مركز قوص، واللجنة السادسة بمركز قفط.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024 في محافظة قنا، عدد اللجان العامة في المحافظة، وهي 10 لجان عامة تضم 341 لجنة فرعية بعدد 312 مقار انتخابي، من المقرر أن تستقبل 2 مليون و 146 ألفا ناخبا وناخبة من لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.