عماد الدين حسين: الدولة تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين للرئاسة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الدستور المصري لعام 2014، أقر بأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي التي تهيمن تمامًا على العملية الانتخابية بالكامل في كافة مراحلها، ما يضمن إشراف قضائي كامل على الانتخابات.

«حسين»: الدولة لم تعمل على تبكير موعد الانتخابات بل قامت بمواعيد تنظيمية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ خلال مداخلته ببرنامج «مساء DMC» » على قناة DMC، أن الدولة لم تعمل على تبكير موعد الانتخابات، بل قامت بعمل مواعيد تنظيمية، حتى تجرى الانتخابات بالإشراف القضائي الكامل، وأنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين للرئاسة.

«حسين»: نزاهة الانتخابات عبارة عن مجموعة من الإجراءات

وتابع عماد الدين حسين، أن نزاهة الانتخابات عبارة عن مجموعة من الإجراءات، تبدأ بإدلاء الناخب بصوته للمرشح الذي يرغب فيه، فيما يحصل المرشحين على حقوقهم في الدعاية، بالظهور على مختلف الفضائيات المملوكة للدولة، أو القريبة من الدولة.