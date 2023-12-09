وزارة الشباب تطلق فعاليات مراكز تدريب اللياقة البدنية في المحافظات

تنظم وزارة الشباب والرياضة، سلسلة فعاليات تهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية واستثمار طاقات الشباب والفتيات في جميع المحافظات، تشمل هذه الفعاليات إطلاق مراكز تدريب اللياقة البدنية في المحافظات بتنظيم قطاع الرياضة، الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

رفع معدلات اللياقة البدنية وتعزيز استثمار الأوقات

تستهدف هذه المراكز الشباب والفتيات في مرحلتي العمر من 9 إلى 15 عامًا ومن 16 إلى 25 عامًا، حيث ستشارك العديد من الشباب والفتيات في كل مرحلة عمرية للسنة الثانية على التوالي.

يهدف هذا المشروع إلى رفع معدلات اللياقة البدنية وتعزيز استثمار أوقات وطاقات الشباب والفتيات، بالإضافة إلى زيادة التعارف ونقل الثقافات بين الشباب في جميع المحافظات.ويتم التدريب في هذة المراكز علي اسس وبرامج تدريبية شاملة تشمل تمارين وعروض اللياقة البدنية طبقا لاسس علميه وبرنامج علمي موحد يتم التدريب عليه في جميع المحافظات.

توفير بيئة آمنة لتطوير المهارات

تعكس هذه الفعاليات التزام وزارة الشباب والرياضة بتعزيز الصحة واللياقة البدنية بين الشباب والفتيات، وتوفير بيئة آمنة ومشجعة لتطوير مهاراتهم الرياضية والاجتماعية.

من المتوقع أن تحقق هذه المراكز نجاحًا كبيرًا في تحقيق أهدافها وتعزيز الروح الرياضية والتعاون بين الشباب في جميع أنحاء الجمهورية.