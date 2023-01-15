جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب لانش مسير يعمل بالتحكم عن بعد

تمكّن رجال الجمارك بالإدارة العامة للوارد بدمياط من ضبط محاولة تهريب لانش مسير يعمل بالتحكم عن بعد بالمخالفة لقانون الاتصالات وقانون الجمارك.

إخبارية سرية من مأمور حركة الملاحة

كانت البداية عبارة عن توافر معلومات عن طريق مذكرة معلومات سرية من إدارة حركة الحاويات بجمارك دمياط تفيد الاشتباه في وجود أصناف ممنوعة من الدخول للبلاد داخل حاوية رقم 5255423 قادمة من الصين برسم الوارد النهائي باسم شركة ج . ش، والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن جلد صناعي.

تشكيل لجنة لمراجعة الحاوية

وتم تشكيل لجنة جمركية من مدير مناطق الفحص بالأشعة ومأمور الحركة وبحضور عضو من الأمن الجمركي بحضور الجهات الأمنية والرقابية، تبين وجود كرتونة مغلفة داخل الحاوية تحتوي على مجسم على شكل لانش بحرى بعض أجزائه مفككة (لانش بحري مسير مقاس طوله 140 سم وعرضه 44 سم وعمقه 28 سم بوحدة تحكم عن بعد بها رصد أعماق ومانع تشويش).

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

وقرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية ومخاطبة الجهات المعنية (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، شرطة المسطحات المائية، الأمن العام، واخطار المخابرات الحربية) لتقرير بما يلزم بشأنه لمخالفة الواقعة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.