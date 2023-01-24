جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب حشيش بـ91 مليون جنيه داخل صفائح معدنية

تمكنت الإدارة العامة للترانزيت بجمارك دمياط، برئاسة صفوة عوض والي، من ضبط محاولة لتهريب كمية من عجينة يُشتبه أنها لجوهر الحشيش الخام المخدر، وذلك داخل صفائح معدنية.

إخبارية سرية من إدارة الترانزيت والأمن الجمركي

وتوافرت معلومات بناء على الإخبارية السرية رقم 159 لسنة 2023، والمقدمة من الإدارة العامة للترانزيت، وإلحاق مقدم من إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهرب الجمركي عمليات، وإدارة الإستخبارات، وإخبارية مقدمة من الإدارة العامة لمكافحه المخدرات، وإدارة مباحث الميناء، مفادها وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية رقم «TLLU7596264» قادمة من لبنان ومتجهة إلى بلجيكا ترانزيت مباشر، عبر ميناء دمياط، والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة مواد غذائية متنوعة.

لجنة جمركية للمعاينة والفحص

وبعد استصدار إذن النيابة بتاريخ 17 يناير الجاري المقدم من مباحث المخدرات، تم تشكيل لجنة جمركية لتنفيذ إذن النيابة، برئاسة صفوة عوض والي مدير عام الترانزيت، وعضوية مصطفى البطراوي وأحمد شاهين، مأموري الحركة، وعايدة بسيوني ومحمود خاطر مأموري التعريفة، ومروان عوض رئيس قسم التعريفة، وأحمد دبا مدير إدارة الأمن الجمركي، وهيثم الأطروش مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، ومحمد الحلو مدير إدارة الاستخبارات، وأحمد شوقي مدير إدارة الفحص بالأشعة، وأمجد طمان بمكافحة التهرب الجمركي، وحضور مباحث المخدرات ومباحث ميناء دمياط ومأموري المكافحة والأمن الجمركي.

250 كيلو عجينة تشبه جوهر الحشيش

وخلال الفحص تبين وجود 91 صفيحة بوزن 1 طن، و250 كيلو جراما تقريبا، من عجينة، يُشتبه أن تكون من جوهر الحشيش الخام المخدر داخل الحاوية، وبلغت قيمة المضبوطات 91 مليون جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 182 مليون جنيه.