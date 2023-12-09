حزب «المصريين» يكرم أبطال البرمجة بالبطولة العربية في البحر الأحمر

نظمت أمانة حزب المصريين بالبحر الأحمر، حفل تكريم أبطال البرمجة، بالتعاون مع أكاديمية ميجا روبتكس أكاديمي، وذلك بعد حصدهم المركز الأول في البطولة العربية للروبوت المقامة باستاد برج العرب بالإسكندرية والمؤهل لتمثيل مصر بالأردن، من أجل تشجيع أبطال مصر من الشباب والنشء على زيادة الاهتمام بالتكنولوجيا، والرياضيات، والعلوم، والهندسة، وتبادل الخبرات والثقافات فيما بينهم، والبرمجة والذكاء الاصطناعي، والتأكيد على أهمية نشر ثقافة الروبوت ودورها في التعليم.

وقال هاني عبد السميع، أمين حزب المصريين بالبحر الأحمر، إن تكريم أبطال البرمجة من الشباب والنشء يأتي تنفيذًا لرؤية وخطة الحزب برئاسة المستشار حسين أبو العطا، التي تتمثل في استهداف العقول المبدعة والعمل على تطويرها وتذليل كافة العقبات أمامها وتشجيعها، من أجل رفع نسبة الوعى المجتمعي، إلى جانب تقديم نماذج مشرفة في جميع القطاعات المختلفة في الدولة.

استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الأحزاب

وأوضح «عبد السميع» في بيان، على هامش حفل التكريم، أن الحزب يدعم الشباب ويقف خلفهم من أجل مواكبة تغيرات العصر، ومعالجة قضاياه، فضلًا أن الحزب يتبنى سياسات غير تقليدية تعتمد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وهو ما يجعل جميع القيادات تدعم بقوة الشباب والنشء، خاصة أن الدولة المصرية تتجه في الجمهورية الجديد نحو عالم الرقمنة والبرمجة والذكاء الاصطناعي.

البطولة العربية للبرمجة

وأضاف أمين حزب المصريين بالبحر الأحمر، أن عصر البرمجة والذكاء الاصطناعي يُعد أحد أهم نتائج ما نعيشه اليوم من تقدم تقني هائل في مجالات الإلكترونيات، أدى إلى تحول الشعوب معه من مجتمعات تعتمد على الآلات في تحقيق متطلباتها إلى مجتمعات تعتمد على البيانات والمعلومات بصفة كبيرة، بل أصبح مستوى النضج في عصر المعلومات هو وحدة قياس مدى تقدم المجتمعات، وهو ما نعمل عليه حاليًا من أجل تطوير مجتمع البحر الأحمر.

واختتم: «تكريم نحو 170 طالبا من الحاصلين على كورس الأردوينو من أبناء حزب المصريين وطلاب أكاديمية ميجا روبتكس أكاديمي، وطلاب المركز الاستكشافي، وإدارة الموهوبين، في حفل اليوم يعكس مدى اهتمام الحكومة متمثلة في وزارة التربية والتعليم بمجالات التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسهم الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وهو ما يُبشر أننا نيش مرحلة تحول كبير في منظومة التعليم في مصر».

وجاء ذلك بحضور، الدكتورة جيهان أحمد شوقي، نائب أمين الحزب، أسامة مجدي، أمين عام مساعد، فايزة أحمد، أمين عام مساعد، علي أبو الشيخ، أمين التنظيم، أبانوب مجدي، أمين الإعلام، وراوية محمد، أمين لجنة التقويم والمتابعة، ولفيف من أعضاء وقيادات الحزب، بالإضافة إلى مسئولين أكاديمية ميجا روبتكس أكاديمي.