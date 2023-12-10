فتح لجان الانتخابات الرئاسية أمام المواطنين في البحيرة

تشهد محافظة البحيرة الآن فتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حضور كبير من أهالي المحافظة.

فتح لجان الانتخابات الرئاسية في البحيرة

وشهدت محافظة البحيرة خلال الأيام القليلة الماضية استعدادات مكثفة بالتزامن مع قرب الانتخابات الرئاسية 2024، إذ وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية في مقار اللجان الانتخابية للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين.

وأوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، جاهزية كل اللجان الانتخابية في مدارس المحافظة للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى عقد دورات تدريبية للعاملين بالمدارس والمقار للتعامل مع أي طارىء من خلال السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية.

وأكد «الديب»، أن الانتخابات الرئاسية هي فرصة كبيرة لجميع المصريين لإرسال رسالة للعالم أجمع بأن مصر باقية و خالدة، وكانت وستظل أبد الدهر يدا واحدة.

وأشار إلى تدريب 588 مسؤولا من 6 إدارات تعليمية، وتدريب 75 مسؤولا بإدارة رشيد، كما تم تدريب 6 إدارات تعليمية وهي إدكو، والمحمودية، وبندر كفر الدوار، وحوش عيسى، والنوبارية، والتحرير.