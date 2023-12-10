سجلت أسعار الخضروات اليوم الأحد 10-12-2023، في سوق العبور، استقرارًا نسبيًا، وتتوفر جميع الأنواع من الخضروات والفاكهة بشكل جيد، دون وجود أي نقص، وقد يختلف السعر من صنف لآخر.

استقرت أسعار الخضروات اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، بسوق العبور، وترصد«الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الخضار اليوم الأحد في سوق العبور، التي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر كيلو البصل اليوم ما بين 15 و23 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو الكوسة ما بين 7 و13 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الجزر ما بين 5 و7 جنيهات.

سجل سعر الطماطم ما بين 4 و7 جنيهات للكيلو.

سجل سعر كيلو البطاطس ما بين 8 و14 جنيهًا.

وسجل سعر البطاطا ما بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

ويتراوح سعر البامية ما بين 40 و70 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم

ويتراوح سعر الفاصوليا ما بين 5.5 و8.5 جنيه للكيلو.

وسجل سعر الفلفل الحامي البلدي ما بين 4.5 و7.5 جنيه للكيلو.

ويتراوح سعر الملوخية ما بين 9 و11 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو الخيارالبلدي ما بين 5 و8.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 9 و10 جنيهات.

بينما سجل سعر الباذنجان الأبيض ما بين 3.5 و6.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر الباذنجان الرومي ما بين 2 و4 جنيهات للكيلو.