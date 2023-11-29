تراجع أسعار عدد من الخضراوات اليوم في الأسواق المحلية.. تعرف عليها

سجل سعر البطاطا والجزر اليوم الأربعاء 29-11- 2023، وعدد كبير من الخضراوات، تراجعاً ملحوظاً، وتختلف قيمة التراجع من نوع لآخر، في ظل وجود معروض جيد من الخضراوات في الأسواق، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق المصرية

وتراجعت أسعار الخضراوات بأنواعها المختلفة اليوم الأربعاء بالنسبة للمستهلك، في الأسواق المحلية والسلاسل التجارية، حيث سجل متوسط سعر كيلو الجزر الأصفر نحو 18.49 جنيه، ويختلف سعر الخضراوات بحسب النوع ومن مكان لآخر، وذلك وفقاً بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر البطاطا اليوم في مصر

- سجل متوسط سعر كيلو البطاطا نحو 7.61 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 1.55%.

- سجل متوسط سعر كيلو الليمون البلدي نحو 14.8 جنيه، بتراجع كببر يقدر بنحو 9.92%

- سجل متوسط سعر الملوخية في الأسواق نحو 10.98 جنيه، بتراجع ملحوظ يقدر بنحو 6.55%.

- سجل متوسط سعر كيلو الفلفل الحامي نحو 14.85 جنيه، بتراجع ملحوظ يقدر بنحو 4.44%.

- سجل متوسط سعر كيلو الكوسة نحو 13.39 جنيه، بتراجع 2.76%

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

- سجل متوسط سعر الباذنجان الرومي نحو 8.26 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 1.78%.

- سجل متوسط سعر كيلو البامية نحو 38.18 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 0.39%.

- سجل متوسط سعر كيلو الجزر الأصفر نحو 18.49 جنيه، بتراجع 1.44%

- سجل متوسط سعر كيلو البنجر نحو 14.56 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 2.41%.