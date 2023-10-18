أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 18-10-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ
كتب:
مريم حنفي
10:12 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
أسعار الخضروات اليوم
سجلت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 18-10-2023 في الأسواق استقرارا ملحوظا، تزامنا مع قرار الحكومة بانخفاض أسعار السلع الغذائية بنسبة تتراوح ما بين 15 و25%.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 18-10-2023 في الأسواق، والتي جاءت كما يلي:
سعر الطماطم اليوم
- يتراوح سعر الطماطم اليوم الأربعاء ما بين 4 و 8.5 جينها.
سعر البطاطس والبصل اليوم
- يتراوح سعر البطاطس ما بين 12 و14 جنيها.
- يتراوح سعر البصل ما بين 13.5 و19.5 جنيها.
- الكوسة تتراوح ما بين 5 و9 جنيهات.
- والفاصوليا ما بين 8 و12 جنيها.
- الباذنجان البلدي ما بين 5.5 و 7.5 جنيها.
- الفلفل الرومي البلدي ما بين 8 و11 جنيها.
- الملوخية ما بين 3 و4 جنيهات.
- الخيار البلدي ما بين 4.5 و7 جنيهات.
- البامية ما بين 28 و30 جنيها.