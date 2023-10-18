رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 18-10-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

كتب:

مريم حنفي
10:12 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
أسعار الخضروات اليوم

أسعار الخضروات اليوم

سجلت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 18-10-2023 في الأسواق استقرارا ملحوظا، تزامنا مع قرار الحكومة بانخفاض أسعار السلع الغذائية بنسبة تتراوح ما بين 15 و25%. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 18-10-2023 في الأسواق، والتي جاءت كما يلي: 

سعر الطماطم اليوم 

- يتراوح سعر الطماطم اليوم الأربعاء ما بين 4 و 8.5 جينها. 

سعر البطاطس والبصل اليوم 

- يتراوح سعر البطاطس ما بين 12 و14 جنيها. 

- يتراوح سعر البصل ما بين 13.5 و19.5 جنيها. 

- الكوسة تتراوح ما بين 5 و9 جنيهات. 

- والفاصوليا ما بين 8 و12 جنيها. 

- الباذنجان البلدي ما بين 5.5 و 7.5 جنيها. 

- الفلفل الرومي البلدي ما بين 8 و11 جنيها. 

- الملوخية ما بين 3 و4 جنيهات. 

- الخيار البلدي ما بين 4.5 و7 جنيهات. 

- البامية ما بين 28 و30 جنيها. 

 

اقرأ المزيد:

عاجل.. تراجع أسعار الطماطم اليوم في الأسواق.. كم يبلغ سعر الكيلو؟

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأحد.. اعرف سعر كيلو الطماطم بكام

سعر الطماطم اليوم والخضروات المختلفة في الأسواق المصرية

سعر الطماطم اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 في الأسواق المحلية

"الوطن" تنشر سعر الخضروات بسوق العبور اليوم.. الطماطم بـ4.50 جنيه