أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 18-10-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

سجلت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 18-10-2023 في الأسواق استقرارا ملحوظا، تزامنا مع قرار الحكومة بانخفاض أسعار السلع الغذائية بنسبة تتراوح ما بين 15 و25%.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 18-10-2023 في الأسواق، والتي جاءت كما يلي:

سعر الطماطم اليوم

- يتراوح سعر الطماطم اليوم الأربعاء ما بين 4 و 8.5 جينها.

سعر البطاطس والبصل اليوم

- يتراوح سعر البطاطس ما بين 12 و14 جنيها.

- يتراوح سعر البصل ما بين 13.5 و19.5 جنيها.

- الكوسة تتراوح ما بين 5 و9 جنيهات.

- والفاصوليا ما بين 8 و12 جنيها.

- الباذنجان البلدي ما بين 5.5 و 7.5 جنيها.

- الفلفل الرومي البلدي ما بين 8 و11 جنيها.

- الملوخية ما بين 3 و4 جنيهات.

- الخيار البلدي ما بين 4.5 و7 جنيهات.

- البامية ما بين 28 و30 جنيها.