أماكن وعناوين لجان المغتربين في انتخابات الرئاسة 2024 بالغربية

خصصت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية 16 لجنة للمغتربين من محافظات الجمهورية ومتواجدين داخل محافظة الغربية، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها اليوم ولمدة 3 أيام، وذلك لتسهيل عليهم ممارسة حقوقهم السياسية.

أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024

وأعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن أماكن وعناوين لجان المغتربين في انتخابات الرئاسة 2024، والبالغ عددها 16 لجنة تم توزيعها على مدن ومراكز وقرى المحافظة، ما يسهل على المواطنين المتواجدين، داخل المحافظة وليسوا من أبنائها المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

عناوين لجان المغتربين في انتخابات الرئاسة 2024

وأوضح محافظ الغربية، أن الجهات المعنية حرصت على توزيع لجان المغتربين في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وعنوانها كالتالي:

مدينة طنطا:- مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، شارع كفر عصام.- محطة سكك حديد طنطا.

مركز طنطا: - مدرسة محمد الخولي، سبرباي.- مدرسة بثينة أحمد النجار، قرية كنيسة دمشيت.- مطاحن وسط الدلتا، شونة دفرة.

مدينة المحلة.- مدرسة المحلة الرسمية للغات.- مجمع مواقف المحلة الكبرى.

مركز بسيون.- مبنى الإرشاد الزراعي.

مركز كفر الزيات.- ديوان مجلس كفر الزيات.- هندسة ري قبلي كفر الزيات.

مركز السنطة.- مدرسة كفر الحاج داود.- معهد فتيات السنطة الأزهري.

مركز زفتى- مركز الرعاية الصحية، كفر سنبو.- مدرسة الشهيد مختار كامل.

مركز سمنود.- مدرسة الشهيد أحمد علي.- مدرسة ميت عساس.