خريطة لجان المغتربين في المحافظات.. 58 مقرا بالقاهرة و36 بالإسكندرية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية أماكن وعناوين لجان الوافدين في جميع المحافظات، طبقا للمادة 33 من قانون الانتخابات الرئاسية، الذي نص على السماح للناخب أو الناخبة المتواجدين خارج محافظاتهم بالإدلاء بأصواتهم في لجان المغتربين.

لجان الوافدين في المحافظات

ولجان المغتربين في المحافظات، طُبقت في الانتخابات الرئاسية 2014، وكان ذلك تيسيرا على الناخبين الوافدين لممارسة حقوقهم السياسية، بالإدلاء بأصواتهم باستخدام الرقم القومي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية رابط الاستعلام عن لجان المغتربين في المحافظات من خلال هذا الرابط هنــا، تسهيلا على الوافد في محافظة أخرى ليعرف اقرب لجنة للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

لجان المغتربين في القاهرة

وتضم العاصمة القاهرة نصيب الأسد في لجان المغتربين في المحافظات، حيث خصصت 58 لجنة للوافدين موزعة على كل الدوائر.

لجان المغتربين في الجيزة

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، فإن نصيب محافظة الجيزة في لجان المغتربين في المحافظات، 47 لجنة.

36 لجنة للمغتربين في الإسكندرية

وحلت لجان المغتربين في محافظة الإسكندرية في المركز الثالث، حيث تضم 36 لجنة للوافدين.

أما محافظة مطروح بلغت لجان المغتربين بها 36 لجنة، وذلك لوجود عدد كبير من المغتربين بها.

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، أن لجان المغتربين في محافظة القليوبية 9 لجان.

لجان المغتربين في قنا

بينما خصصت محافظة قنا 6 لجان للمغتربين في الأماكن التالية:

- مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة قنا.

- مدرسة قنا الرسمية للغات، أمام جامعة جنوب الوادي في مساكن عثمان أحمد عثمان.

- لجنة مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بمدينة الألمونيوم في نجع حمادي.

- لجنة مدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق شارع الترعة الضمرانية بمدينة نجع حمادي.

- لجنة مدرسة مصنع السكر الثانوية بنات.

- لجنة مدرسة قفط الإعدادية المشتركة.

لجان المغتربين في محافظة الغربية

وبلغ عدد لجان المغتربين في محافظة الغربية 22 لجنة، كالتالي:

- لجنة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات مدينة طنطا محطة سكك حديد قطارات طنطا بمدينة طنطا.

- لجنة مدرسة محمد الخولي الابتدائية بسبرباي مركز طنطا.

- لجنة مدرسة بثينة أحمد النجار قرية كنيسة دمشيت.

- لجنة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا قرية دفرة.

- لجنة مدرسة المحلة الثانوية للغات ثالث المحلة.

- لجنة مجمع مواقف المحلة ثاني المحلة.

- لجنة مبنى الإرشاد الزراعي مركز بسيون.

- لجنة ديوان مركز مدينة كفر الزيات.

- لجنة هندسة ري قبلي كفر الزيات.

- لجنة مدرسة كفر الحاج داود الابتدائية السنطة.

- لجنة معهد فتيات السنطة الأزهري.

- لجنة مركز الرعاية الصحية بقرية سنبو.

- لجنة مدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بنات بمدينة زفتى.

- لجنة مدرسة أحمد علي الإعدادية بنين سمنود.

- لجنة مدرسة ميت عساس الإعدادية بنات مركز سمنود.

لجان المغتربين في كفر الشيخ

كما بلغ عدد لجان المغتربين في محافظة كفر الشيخ 5 لجان وهي:

- لجنة مدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية بميدان صنعاء شارع المحافظة بمدينة كفر الشيخ.

- لجنة مدرسة بلطيم الثانوية الصناعية بالمنطقة الصناعية خلف مركز شرطة البرلس بلطيم.

- لجنة مدرسة الشهيد جلال الشامي الإعدادية.

- لجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية للبنين أول طريق فوه - دسوق.

- لجنة مدرسة مصنع السكر الصناعية للبنين أمام مصنع السكر.

لجان المغتربين في محافظة بورسعيد

وبلغ عدد لجان محافظة بورسعيد للمغتربين 5 لجان هي:

- لجنة الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.

- لجنة مدرسة شهداء بورسعيد المشتركة بالمناصرة.

- لجنة مدرسة الفرما الابتدائية بجانب محطة قطارات بورسعيد.

- لجنة الهيئة الاقتصادية شارع عزمي بجوار ميناء بورسعيد.

- لجنة جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة للاستثمار.

لجان المغتربين في محافظة الدقهلية

وحددت الهيئة الوطنية 7 لجان للمغتربين في محافظة الدقهلية كالتالي:

- لجنة مدينة جمصة ونطاقها لجنة مدرسة جمصة للتعليم الأساسي.

- لجنة حي غرب المنصورة لجنة القرية الأولمبية بجامعة المنصورة.

- لجنة مدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين.

- لجنة حي شرق المنصورة لجنة المعهد الديني أمام مصر للطيران.

- لجنة محطة القطارات بالمنصورة.

- لجنة لجنة موقف سيارات طلخا الجديد.

- لجنة مدرسة تفهنا الإعدادية بقرية تفهنا الأشراف.

10 لجان المغتربين في محافظة الشرقية

وبلغت لجان المغتربين في محافظة الشرقية 10 مقرات كالتالي:

- لجنة مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية العسكرية ميدان الزراعة.

- لجنة مدرسة الشهيد أحمد التجريبية بنين منطقة فيلل الجامعة.

- لجنة مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة مجاورة 4 قسم الصالحية.

-لجنة المدرسة الشاملة للتعليم الأساسي مجاورة 11 قسم الصالحية الجديد.

- لجنة مدرسة السادات الثانوية بنات مجاورة 5 قسم أول العاشر من رمضان.

- لجنة المدرسة الثانوية بنين في الشرقية.

- لجنة مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات 65 قسم ثالث العاشر من رمضان.

- لجنة المدرسة الإعدادية قرية السلام.

- لجنة مدرسة الشعب الابتدائية قرية بساتين الإسماعيلية.

- لجنة مدرسة النصر الابتدائية قرية الصالحية القديمة.