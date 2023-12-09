أماكن وعناوين لجان المغتربين في الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء

سمحت الهيئة الوطنية للانتخابات، للمغتربين بمحافظات أخرى، غير المحافظة التي يتبعها محل إقامتهم المثبتة ببطاقة الرقم القومي، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة المتواجدين فيها، وفق ضوابط الهيئة.

أعلنت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء، أماكن التصويت للمغتربين بمدن المحافظة لكثرة أعداد المغتربين، نظرًا لأن غالبية العاملين بالقطاع السياحي ينتمون لمحافظات أخرى، ولظروف العمل لا يمكنهم السفر للإدلاء بأصواتهم.

تصويت في الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء

وناشدت محافظة جنوب سيناء، مواطنيها الاستعلام عن اللجان الانتخابية من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومي، لتسهيل عملية التصويت على المواطنين، التي تنطلق أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر من الساعة 9:00 صباحا حتى 9:00 مساء.

وجاءت لجان المغتربين بمدن المحافظة كالاتي:

مدينة شرم الشيخ:

1- مدرسة جيل أكتوبر الابتدائية بهضبة أم السيد، التابعة لقسم أول شرم الشيخ، وتضم لجنة 3 و4.

2- مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية التابعة لقسم أول شرم الشيخ بحي النور، وتضم لجان 7 و8.

3- مدرسة الرويسات للتعليم الأساسي التابعة لقسم أول شرم الشيخ بمدخل 3 بمنطقة الرويسات، وتضم لجان 9 و 10.

4- لجنة مطار شرم الشيخ، التابعة لقسم أول شرم الشيخ لجنة 11.

لجان مدينة أيو رديس

1- مدرسة أبو رديس الإعدادية المشتركة، بجوار معهد أبو رديس الديني، التابعة لقسم أبو رديس وتضم لجنه 3 و4.

لجان مغتربين مدينة طور سيناء:

1- مدرسة الزهراء للتعليم الأساسي، التابعة لقسم الطور وتضم لجنة 14.

لجان مغتربين مدينة دهب:

1- مدرسة على بن أبي طالب الإعدادية بمنطقة العصلة بجوار السوق التجاري، التابع لقسم دهب، وتضم لجان 3 و 4.

لجان مغتربين مدينة رأس سدر:

1- مدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية، بأرض الجمعية خلف مجلس المدينة التابعة لقسم راس سدر، وتضم لجان 5 و6.