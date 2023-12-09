رئيس «الغرف التجارية» يناشد 5 ملايين تاجر وصانع بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

ناشد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، 5 ملايين تاجر وصانع ومؤديي الخدمات من منتسبي الغرف التجارية في ربوع مصر بالتوجه للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية وذلك بالتناوب خلال أيام الانتخابات لأكثر من 18 مليونا من شركائهم من العاملين، سواعد مصر الأوفياء، ليشاركوا مع أسرهم في الانتخابات لنفتح جميعا صفحة جديدة من تاريخ مصر من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا.

الوكيل: الانتخابات الرئاسية ستضع الأساس القوي لمستقبل مصر

وأكد «الوكيل» أن خروج الملايين من أبناء مصر الأوفياء لانتخاب رئيسا للجمهورية، سيضع الأساس القوي لمستقبل مصر، موضحا أن كافة الهيئات الدولية والعلمية الراصدة للموقف في مصر أكدت أن عودة الثقة في الاقتصاد المصري مشروطة بنتائج الانتخابات من ناحية عدد المشاركين والذي سيؤكد عودة الاستقرار إلى مصر وهو الشرط الأساسي لتلك الثقة.

«الوكيل»: الاتحاد يرصد بانتظام وضع اقتصاد مصر

وأضاف أن الاتحاد يرصد بانتظام وضع اقتصاد مصر ورؤى العالم له، لذا فقد وضع وثيقة لدستور اقتصادي، حللت الوضع القائم ورسمت خارطة لطريق اقتصادي للمستقبل وهو ما لم ينبن فقط على نتاج مؤتمرات وندوات ولقاءات، ولكن أيضا على استبيانات وجماعات تركيز من كافة القطاعات واستطلاعات لجمهور المنتجين ومقدمي الخدمات والمستهلكين، والتي سنعمل جاهدين مع رئيسنا المنتخب على تنفيذها من أجل مستقبل مشرق لأبناء مصر الأوفياء وتحقيق أحلام وطموحات شعب مصر.