رئيس شعبة المستوردين الأسبق باتحاد الغرف التجارية: نرحب بالاستثمارات الخليجية

أشاد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين الأسبق باتحاد الغرف التجارية، بالعلاقات التجارية بين مصر ودول الخليج والاستثمارات الأجنبية وبخاصة الاستثمارات الخارجية.

«شيحة»: العلاقات مع دول الخليج على أعلى مستوى

وأضاف «شيحة»: «العلاقات مع دول الخليج على أعلى مستوى، ونرحب بالاستثمارات الخليجية والأجنبية بالكامل، ونريد أن تزداد في الفترة المقبلة، لأن مصر دولة مؤهلة وتفتح ذراعيها للإخوة الخليجيين وكل الاستثمارات الأجنبية».

مصر بلد الخليجيين الثاني

وتابع رئيس شعبة المستوردين الأسبق: «وإن كان حدث سوء فهم، فأنا أوضح أن هذا الأمر ليس الرسالة التي كنت أرغب في إيصالها، أقول للإخوة الخليجيين مصر بلدكم الثاني أهلا بكم».