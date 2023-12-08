أمين صندوق «الغرف التجارية»: المشاركة الانتخابية ترسخ لبناء الجمهورية الجديدة

دعا النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، جموع التجار ومؤدي الخدمات من منتسبي الغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية، إلى القيام بواجبهم الوطني تجاه بلدهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد أن المشاركة الانتخابية واجب وطني، وينبغي على الجميع النزول والإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات واستقرار الدولة المصرية.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وحث الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أكثر من 5.5 مليون من منتسبي الغرف التجارية سواء صناع أو تجار أو مؤدي الخدمات وعائلاتهم للخروج أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين، لتلبية نداء الواجب والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باعتبارها حق وواجب دستوري يحفظ للوطن وحدته وقوته وصلابته ويدفع عنه كل ما يحيق به من مؤامرات تستهدف هدم الدولة ووحدة الوطن.

وأعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس تجارية القليوبية، عن توفير خدمة الاستعلام عن المقار الانتخابية لمجتمع التجار استعدادا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، في كافة الغرف التجارية.

وأشاد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالظهور المشرف الذي أبهر العالم خلال تصويت المصريين بالخارج، وعددهم نحو 14 مليون مصري في مختلف دول العالم، مؤكدا أن تصويت المصريين بالخارج كان علامة مهمة في تأكيد أصالة الشعب المصري وتمسكه برسم مستقبل وطنه والتصدي لمخططات الفوضى.

بناء الجمهورية الجديدة

وأكد الفيومي، أن المشاركة الانتخابية خطوة مهمة على طريق بناء الجمهورية الجديدة التي منحت المصريين بالخارج والداخل، حقهم الدستوري للمشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، كما أن الانتخابات القادمة ستكون دليلا على الديمقراطية التي تعيشها مصر، ولاستكمال الطفرة التنموية غير المسبوقة التي شهدتها مؤخرا على كافة الأصعدة.