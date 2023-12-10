عضو «التنسيقية»: يجب تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتسهيل نقل التكنولوجيا

قال عماد رؤوف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتسهيل نقل التكنولوجيا وحماية الابتكار للشركات التي تعمل في هذا المجال، مشيرًا إلى أن مصر سوق كبير في المنطقة وبها أكبر عدد من الشباب يستطيع أن يكون لديه فرص عمل كثيرة في التكنولوجيا.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وجاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول برنامجها الانتخابي، الذي صاغته بعد حوار مجتمعي واسع، شارك فيه أحزاب سياسية ونقابات وشخصيات عامة وشباب، عبروا عن طموحاتهم وأفكارهم فيه.

وأضاف رؤوف، أن هناك تداخل كبير بين الوزارات، وأن القرارات التي تصدر من جهة يتم إلغاؤها من جهة أخرى، مؤكدًا على ضرورة وجود رؤية موحدة لمدة 10 سنوات.

حضور الصالون

وأدار الحوار خلال الصالون الإعلامية مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ونيفين إسكندر، وعماد رؤوف، ومحمد صلاح خليفة، ومحمد أبو النجا، ومارك مجدي، أعضاء التنسيقية.