وكيل «تشريعية الشيوخ»: الزخم حول الانتخابات الرئاسية غير مسبوق

قال الدكتور محمد شوقي العناني، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إنّ الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاقًا في غاية الأهمية، لأنها تجرى على منصب رئيس الجمهورية، الذي يعد الأهم في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنّ المشاركة في الانتخابات جزءًا من المشاركة السياسية العامة.

المشاركة في الانتخابات حق لكل مواطن

وتابع «العناني»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء السبت، أنّ المشاركة في الانتخابات حق لكل مواطن، وفي نفس الوقت واجب عليه، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية الحالية تختلف عن الاستحقاقات السابقة، بسبب الاعتبارات الخاصة لمجمل الظروف المحيطية بالدولة المصرية، مشددًا على ضرورة أن يشارك الشعب المصري بكثافة في الانتخابات الرئاسية، لكي يظهر للعالم أن الشعب المصري كله على قلب رجل واحد.

وأشار وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجري قبل 120 يومًا على الأقل من انتهاء فترة الرئيس الحالية، ولا يوجد ما يمنع من الناحية الدستورية إجرائها قبل انتهاء الفترة الرئاسية بـ130 أو 150 يومًا.

ولفت «العناني» إلى أن الأحزاب والكيانات السياسية في مصر أدّت دورًا في غاية الروعة في التحضير للانتخابات الرئاسية الحالية، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن نظم ما لا يقل عن 40 مؤتمرًا، من المؤتمرات الحاشدة في كل محافظات مصر؛ للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة، مضيفًا أنه سعيد بالزخم غير مسبوق حول الانتخابات الرئاسية.