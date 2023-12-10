بشرى سارة لأصحاب بطاقات التموين.. تخفيض سعر السكر الحر 13 جنيها

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، حسبما حدد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، للمواطنين الذين يحملون بطاقة تموينية أسعار السكر الحر بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجاري بسعر 27 جنيها، وهو ما يعني وجود تخفيض 13 جنيها في سعر كيلو السكر الحر.

تخفيض 13 جنيها في سعر كيلو السكر الحر

ويتم بيع كيلو السكر الحر في السوق بسعر 40 جنيها للكيلو، وحسبما حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية سيتم إتاحته للمواطنين حاملي البطاقات التموينية لشرائه بكمية محددة بسعر 27 جنيها، وهو ما يعني تخفيض 13 جنيها في سعر كيلو السكر الحر.

صرف كيس سكر واحد

وحسبما حددت الوزارة سيتم صرف عدد معين من الأكياس المسموح شرائها إضافة على حصة السكر المحدد للبطاقة، وهو البطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد سيتم صرف كيس سكر حر إضافة للقيمة المحددة لهم بسعر 27 جنيها للكيلو.

والبطاقة التموينية التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أشخاص أو أكثر سيتم صرف 2 كيس من السكر الحر لهم بسعر 27 جنيها.

ويتم صرف عدد كيس سكر لكل شخص على البطاقة التموينية، ويصل الحد الأقصى لـ6 أكياس على البطاقة الواحدة بسعر 12.60 جنيه سعر الكيس من حصة الدعم المخصص للبطاقة.