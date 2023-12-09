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يوسف الحسيني: أنظار وكالات العالم ستتابع الانتخابات الرئاسية غدا

كتب:

شروق مراد
11:28 م | السبت 09 ديسمبر 2023
الإعلامي يوسف الحسيني

الإعلامي يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن بسبب ما يحدث على الأراضي الفلسطينية، ستظل أنظار العالم متوجهة إلى القاهرة، وذلك لأنها الفاعل الأقوى في هذا الملف سياسيًا، لأجل التهدئة بعد قرار أمريكا واستخدام الفيتو، في منع وقف إطلاق النار.

المصريون على موعد مع انتخابات شديدة الأهمية غدًا

وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني خلال تقديم برنامج التاسعة، على الفضائية الأولى، أن أنظار وكالات العالم ستتابع انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر، ليس فقط لأنها بطعم مختلف، وتضم 4 مرشحين، والمصريين على موعد مع الانتخابات الرئاسية شديدة الأهمية غدًا.

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بقلم شروق مراد