بشرى لحاجزي الإسكان الفاخر في «جنة» و«سكن مصر».. موعد القرعة العلنية

تقام القرعة العلنية اليدوية لحجز وحدات إسكان فاخر وسكن مصر في المنصورة الجديدة، يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 من شهر ديسمبر الجاري، في الصالة المغطاة بالإستاد الرياضي في مدينة المنصورة.

إجراء قرعة علنية

وحسبما صرح مصدر لـ«الوطن»، أن الوحدات السكنية التي سيجري القرعة العلنية اليدوية عليها ستتراوح مساحة الوحدة السكنية بين 106 أمتار مربعة إلى 150 مترا مربعا للوحدة.

طرح وحدات بنظام الإتاحة الدائمة

ويتم طرح تلك الوحدات بنظام الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بعدد من المدن الجديدة، ويحضر إجراء هذه القرعة عدد من هيئة المجتمعات العمرانية وحاجزي تلك الوحدات الذين يرغبون في الحضور تحقيقا لمبدأ الشفافية.

وحسبما أعلنت وزارة الإسكان، أن عدد الوحدات السكنية التي سيتم الإعلان عنها في القرعة العلنية 288 وحدة سكنية في مشروعي «جنة وسكن مصر» في مدينة المنصورة الجديدة.

وتكون العمارات عبارة عن أرضي وخمسة أدوار وفيها مصعد كهربائي، ومحاطة بسور وأمن للحراسة فضلا عن وجود حمامات سباحة وحضانة ومنطقة كاملة لخدمات سكان الكمبوند.

ويكون سعر المتر في «سكن جنة» 9 آلاف جنيه كاش، ومتاح أقساط على 3 و5 و7 و10 سنوات محملة بالفوائد، وسعر المتر في «مشروع سكن مصر» 7720 جنيها كاش، ومتاح أقساط على 3 و5 و7 و10 سنوات محملة بالفوائد.