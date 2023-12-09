«الإسكان»: تسليم دفعة جديدة من وحدات «سكن مصر» في القاهرة الجديدة 17 ديسمبر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم دفعة جديدة من عمارات مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة (منطقة غرب الجامعات - المنطقة الأولى)، لمسلسل رقم (1 - 2) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 1 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17/12/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 31/12/2023، في مواعيد محددة، وفقًا للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 53، يوم الأحد 17/12/2023، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الأحد 24/12/2023، ووحدات العمارة رقم 48، يوم الأحد 31/12/2023.

الغيطي: على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك التعمير والإسكان

وأشار «الغيطي»، إلى أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بالتجمـــع الثالث بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.