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«الإسكان» تدرس تخصيص أراض بأنشطة خدمية وسكنية في مدينة طيبة الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:36 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
وزير الإسكان

وزير الإسكان

استقبل المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، مسؤولي فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وذلك لدراسة تخصيص قطعة أرض مناسبة لإنشاء مقر إداري لهم، بعد استيفاء الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، بهدف المساهمة في توفير الخدمات الطبية لمحافظة الأقصر بشكل عام، ومدينة طيبة الجديدة بشكل خاص.

كما استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، نقيب المهندسين بنقابة المهندسين الفرعية بالأقصر، لدراسة تخصيص قطعة أرض بنشاط سكني بمساحة 10 أفدنة لخدمة مهندسي المحافظة.

وبحث المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، مع مسؤولين من شركة التعاون للبترول طلب الحصول على قطعة أرض لإنشاء محطة تموين سيارات لخدمة قاطني المدينة والمترددين عليها بعد استيفاء الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

دراسة تخصيص قطعة أرض بنشاط سكني بمساحة 10 أفدنة 

واستعرض رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، بعض المواقع المقترحة للاستثمار بالمدينة، لافتاً إلى أنه سيتم عرض هذه المواقع عبر الرابط الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين بموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس علاء عبداللاه أن ذلك يأتي في إطار السعي للتوسع في إتاحة الخدمات المختلفة لقاطني المدينة والمترددين عليها، وسرعة تنميتها، وتوفير عوامل جذب السكان إليها، وذلك من خلال التوسع في إنشاء محطات التموين، والخدمات الصحية، والخدمات العامة.

وفي ذات السياق، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، بالمرور على مشروع تنفيذ إحدى القنوات، لحماية المدينة من أخطار السيول، حيث بلغت نسبة التنفيذ 75%، مشدداً على الانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المحددة طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات، وذلك خلال متابعته المستمرة لدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة .

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.