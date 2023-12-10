تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري بعد بتر قدمه

يتواجد المخرج أحمد البدري، حاليا في معهد ناصر في غيبوبة بعد خضوعه لعملية جراحية لبتر قدمه، وذلك حسبما ذكر شقيق زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «الرجاء الدعاء للمخرج أحمد البدري، زوج أختي، تم بتر قدمه وهو بغيبوبة سكر ومتواجد في معهد ناصر».

أزمة المخرج أحمد البدري الصحية

وبدأت أزمة المخرج أحمد البدري منذ شهرين، عندما أصيب في جرح بقدمه، ولكنه لم يتعامل معه بعناية كونه مريض سكر، ليصاب بغرغرينة ويقرر الأطباء بتر قدمه، وذلك حسبما كشف محسن البدري، ابن شقيقه لـ«الوطن».

بتر قدم أحمد البدري

وكان الفنان شريف إدريس أعلن عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تطورات حالة المخرج أحمد البدري الصحية بنشر صورة له وعلق عليها قائلا: «ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري، ربنا يتم شفاك على خير، للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر دعواتكم بالشفاء».