في ذكرى وفاته.. كيف رد الله صوت الشيخ طه الفشني على جبل عرفات؟

لُقب بـ«كروان القراءة»، ولم يتميز فقط في قراءة وتلاوة القرآن، بل حجز لنفسه مقعدًا بين كبار المُبتهلين، صاحب الصوت الحاد كما وصفه البعض، وفهو ملك التواشيح كما وصفته كوكب الشرق أم كلثوم.

الشيخ طه الفشني، الذي وُلد عام 1900 ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 10 ديسمبر عام 1971، اكتشف حلاوة صوته وحفظ القرآن أثناء فترة الدراسة، حيث كان يجعله أستاذه في هذه المرحلة يقرأ القرآن لزملائه في الصف، وحصل على كفاءة المعلمين من مدرسة المعلمين سنة 1919، وبعدها ذهب إلى القاهرة وتعلم المقامات من الشيخ علي محمود، ولعشقه لسيدنا الحسين ومسجده بالقاهرة الفاطمية قرر أن يتخذ من جواره مسكنًا، إلى أن أصبح يومًا ما أول مؤذن معتمد لمسجد الحسين.

وكشف الشيخ علي جمعة، في برنامج «مصر دولة التلاوة» الذي أذيع رمضان الماضي على قناة الناس، أن الشيخ طه الفشني، أصيب في حياته بمرض في الحنجرة، أفقده صوته وأخبره الأطباء بضرورة التوقف عن القراءة والتواشيح.

الحج زيارة الرسول

لكن الشيخ طه لم يستسلم وقرر الخروج للحج وزيارة بيت الرسول، وهذا ما روته الكاتبة خيرية البكري، والتي قالت إنها كانت على المركب التي قلت الحجاج هذا العام، والتقت صدفة بالشيخ الجليل، حيث كان يجلس على متن الباخرة حزينًا سارحا في صمت، وعلمت من المحيطين أنه فقد صوته منذ أسابيع ولم يفلح الطب في العلاج، لكن وفي يوم عرفة تقول إنه فجأة شق الفضاء صوت جميل يؤذن لصلاة العصر، وفوجئنا أنه صوت الحاج طه الفشني الذي استرد صوته، وبكى كل من عرف القصة في هذه البقعة الطاهرة من الأرض فرحًا وتأثرًا بالموقف.

زيارة المسجد النبوي

وهذا ما أكده الشيخ علي جمعة أن الفشني كان مهتمًا بزيارة المسجد النبوي، وهناك تكلم مع حبيبه المصطفى، فعاد إليه صوته بعد الزيارة مرة أخرى، منوها أن الشيخ طه الفشني كان وليا من أولياء الله الصالحين فهو من أهل القرآن.