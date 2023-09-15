رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وائل الفشني عن الشيخ طه الفشني: تعلمت منه الإحساس والارتجال

كتب:

محمد عزالدين
06:57 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
وائل الفشني

وائل الفشني

قال الفنان وائل الفشني، إن القائمين على متحف القراء في الشارقة تواصل معه لإعطائهم الجبة والعمة الخاصين بالشيخ طه الفشني، متابعا: «شيء مشرف من أخواتنا في الإمارات، وكتر خيرهم، وكنت سعيد أوي وفرحان».

وأضاف «الفشني»، خلال لقاء ببرنامج «مدد»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، أن أولاد الشيخ طه الفشني على قيد الحياة ومن ثم لم يكن من اللائق أن يذهب هو للشارقة، «لو كنت راجل وحش كنت هروح، بس كلمت المستشار زين الفشني وراح هو».

ولفت أن الشيخ طه الفشني قطع زياراته للفشن منذ 1969، متابعا: «مولانا عايش في قلبي، وفي كل إنسان بيحب الإنشاد والمدح»، موضحا أنه تعلم منه إحساسه وارتجاله.

اقرأ المزيد:

المنشد وائل الفشني يشكر «المتحدة» على مهرجان العلمين: منحنا طاقة إيجابية

وائل الفشني: مبسوط بالمشاركة في مهرجان العلمين.. وكنت خايف والجمهور طمني

وائل الفشني: قدمت أغنية «مش لاقيك» لمواجهة تعاطي المخدرات.. «صديق مات بسببها»

وائل الفشني: «اتسلطنت» أثناء غنائى في العلمين.. و«المتحدة» أبدعت في إقامة مسرح الشارع

وائل الفشني وقناة الحياة يتصدران تويتر بالتزامن مع حفل مهرجان العلمين

وائل الفشني يقدم أجمل أغنياته في حفل العلمين الجديدة.. (صور)
بقلم محمد عزالدين