وائل الفشني عن الشيخ طه الفشني: تعلمت منه الإحساس والارتجال

قال الفنان وائل الفشني، إن القائمين على متحف القراء في الشارقة تواصل معه لإعطائهم الجبة والعمة الخاصين بالشيخ طه الفشني، متابعا: «شيء مشرف من أخواتنا في الإمارات، وكتر خيرهم، وكنت سعيد أوي وفرحان».

وأضاف «الفشني»، خلال لقاء ببرنامج «مدد»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، أن أولاد الشيخ طه الفشني على قيد الحياة ومن ثم لم يكن من اللائق أن يذهب هو للشارقة، «لو كنت راجل وحش كنت هروح، بس كلمت المستشار زين الفشني وراح هو».

ولفت أن الشيخ طه الفشني قطع زياراته للفشن منذ 1969، متابعا: «مولانا عايش في قلبي، وفي كل إنسان بيحب الإنشاد والمدح»، موضحا أنه تعلم منه إحساسه وارتجاله.