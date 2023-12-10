«الأرصاد»: أجواء باردة على القاهرة نهارا.. معتدلة ليلا على جنوب الصعيد وسيناء

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس البلاد يسوده أجواء باردة اليوم على أغلب الأنحاء، لافتة إلى أنّ درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية بينما يسود اليوم طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، اليوم، إلى أن درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية خلال الأيام الأخيرة من فصل الخريف، ونستعرض في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات الجمهورية.

القاهرة 24- 14.

أكتوبر 24- 13.

بنها 23- 14.

دمنهور 23- 14,

وادي النطرون 24= 13.

كفر الشيخ 23- 12.

المنصورة 24- 13.

الزقازيق 24- 14.

شبين الكوم 24- 14.

طنطا 24- 14.

دمياط 22- 14.

بورسعيد 22- 14.

الإسماعيلية 24- 13.

السويس 24- 13.

العريش 22- 11.

رفح 22- 10.

رأس سدر 24- 15.

نخل 22- 6.

كاترين 19- 4.

الطور 24- 14.

طابا 22- 13.

شرم الشيخ 27- 18.

الإسكندرية 23- 13.

العلمين الجديدة 23- 14.

مطروح 23- 12.

السلوم 21- 9.

سيوة 21- 10.

رأس غارب 28- 17.

الغردقة 27- 17.

سفاجا 28- 19.

مرسى علم 28- 18.

شلاتين 29- 22.

حلايب 28- 22.

أبو رماد 28- 21.

رأس حدربة 28- 21.

الفيوم 24- 11.

بني سويف 24- 10.

المنيا 24- 9.

أسيوط 24- 9.

سوهاج 25- 11.

قنا 28- 13.

الأقصر 28- 14.

أسوان 31- 15.

الوادي الجديد 27- 9.

أبوسمبل 30- 15.

أمطار على السواحل وسيناء

وأوضحت الأرصاد أن الفرصة مهيئة اليوم لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من غرب البلاد والصحراء الغربية.